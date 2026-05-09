الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

ليفربول

14:30

تشيلسي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

ليتشي

21:45

يوفنتوس

الزمالك يترقب القرار النهائي بشأن مشاركة محمد شحاتة أمام اتحاد العاصمة

كتب : نهي خورشيد

01:00 ص 09/05/2026 تعديل في 02:41 ص
يواصل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال استعداداته المكثفة لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف محمد شحاتة في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وكشف الإعلامي كريم رمزي في تصريحات تلفزيونية أن هناك انقساماً داخل الجهاز الفني بشأن مشاركة محمد شحاتة في التشكيل الأساسي للمباراة رغم تمسك اللاعب بخوض اللقاء بشكل طبيعي.

وأوضح أن محمد شحاتة أكد للجهاز الفني جاهزيته الكاملة من الناحيتين الفنية والذهنية ورغبته في التواجد داخل الملعب رغم الظروف النفسية الصعبة التي مر بها مؤخراً، إلا أن الجهاز الفني لا يزال يدرس الموقف بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وبحسب المعلومات، فإن معتمد جمال يميل حتى الآن إلى الدفع بربيع في خط الوسط منذ البداية مراعاةً للحالة النفسية للاعب، بينما ينتظر الجهاز الفني الساعات الأخيرة قبل الاستقرار بشكل نهائي على موقف محمد شحاتة من المشاركة الأساسية.

وخصص الجهاز الفني جانباً كبيراً من الاجتماعات الأخيرة لتحليل نقاط القوة داخل فريق اتحاد العاصمة وعلى رأسها الجناح أحمد خالدي الذي يعد من أبرز الأوراق الهجومية للفريق الجزائري إلى جانب حسام الدين غشة.

تفاصيل مران الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

وشهدت الجلسات الفنية تحذيرات متكررة من معتمد جمال للاعبي الزمالك بشأن خطورة اللاعب، خاصة في التحولات الهجومية السريعة التي يعتمد عليها اتحاد العاصمة بالتنسيق مع محلل الأداء داخل الفريق.

واستقر الجهاز الفني على منح محمود بنتايك مهمة الرقابة المباشرة على خالدي في الجبهة اليسرى بدلاً من أحمد فتوح، مع تكليف لاعبي الوسط بتقديم الدعم الدفاعي المستمر للحد من خطورة اللاعب الجزائري.

كما نبه الجهاز الفني لاعبيه إلى أن خالدي يدخل المباراة وفي رصيده إنذاران ما يعني غيابه عن لقاء العودة حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة الذهاب.

الزمالك واتحاد العاصمة نهائي كأس الكونفدرالية محمد شحاتة

