الصحة: فحص أكثر من 9.7 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

كتب : أحمد جمعة

10:25 ص 09/05/2026

مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 9 ملايين و706 آلاف و971 طفلاً حديثي الولادة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منذ إطلاقها في سبتمبر 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية إلى 34 مركزاً مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، مشيراً إلى تحويل 662 ألفاً و68 طفلاً لإجراء اختبار تأكيدي، وتقديم زراعة قوقعة أذن لـ3258 حالة، وتركيب 13 ألفاً و32 سماعة طبية، فضلاً عن علاج دوائي لـ24 ألفاً و490 طفلاً.

وأكد عبدالغفار أن المبادرة ساهمت في رفع مستوى التغطية الصحية الشاملة للأطفال حديثي الولادة، من خلال توسعة شبكة الوحدات الصحية إلى 3825 وحدة فحص سمعي في جميع المحافظات، مع تدريب الكوادر الطبية والتمريضية ومدخلي البيانات، وإدراج الفحص السمعي ضمن شهادات الميلاد لضمان متابعة صحية متكاملة لكل طفل.

وأضاف أن المبادرة تستهدف ضمان حياة صحية أفضل للأجيال الجديدة، تماشياً مع أهداف مبادرات "100 مليون صحة" ورؤية مصر 2030.

وتستقبل الوزارة استفسارات المواطنين حول المبادرة على الخط الساخن 105، والخط الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" 15335.

