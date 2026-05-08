الجيش الإسرائيلي يطالب سكان بلدات لبنانية بالإخلاء الفوري

كتب : وكالات

12:49 م 08/05/2026

الجيش الاسرائيلي

وجّه الجيش الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً إلى سكان عدد من المدن والقرى اللبنانية، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم فوراً، في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان.

وشملت التحذيرات بلدات النميرية وطير فلسيه والحلوسية وطورا ومعركة والعباسية، حيث دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الابتعاد عن تلك المناطق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، إن الجيش الإسرائيلي "مضطر للعمل بقوة" ضد حزب الله، متهماً الحزب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أدرعي في رسالته أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي المساس" بالسكان المدنيين، داعياً الأهالي إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري.

كما طالب السكان بالابتعاد عن المدن والقرى المذكورة لمسافة لا تقل عن ألف متر، والتوجه إلى مناطق مفتوحة حفاظاً على سلامتهم.

وحذر المتحدث الإسرائيلي من أن أي شخص يوجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية "يعرض حياته للخطر"، بحسب ما جاء في البيان المنشور.

