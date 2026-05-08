حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا وآليات إسرائيلية جنوب لبنان

كتب : وكالات

02:13 م 08/05/2026

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ سلسلة هجمات ضد قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة، بالتزامن مع تصاعد التوتر على الحدود.

وقال حزب الله إنه استهدف بواسطة طائرة مسيّرة جرافة إسرائيلية من طراز "دي 9" في بلدة البياضة جنوبي لبنان، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب أنه قصف تجمعاً لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوب لبنان باستخدام قذائف المدفعية.

كما أعلن حزب الله استهداف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه في أطراف بلدة دير سريان جنوبي لبنان، مشيراً إلى تحقيق إصابة مباشرة للدبابة.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد لاحتمال تعرض منطقة الشمال لإطلاق نار من لبنان، في ظل التطورات الأخيرة على الحدود.

وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين، أحدهما حالته خطيرة، نتيجة انفجار طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

