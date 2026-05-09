توقعات باستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

كتب : وكالات

10:08 ص 09/05/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

أفادت صحيفة أمريكية بأنه من المتوقع استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الاجتماعات قد تُعقد في وقت مبكر من الأسبوع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكرت الصحيفة أن إيران أبدت للمرة الأولى انفتاحاً على مناقشة برنامجها النووي، في إطار المفاوضات المرتقبة بين الجانبين.

وبحسب ما ورد في وثيقة العمل الخاصة بالمحادثات، فإن إيران مطالبة بتخفيف سيطرتها المشددة على مضيق هرمز، مقابل تخفيف الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية خلال ثلاثين يوماً من بدء المحادثات.

وأضافت الصحيفة أن الجانبين سيناقشان أيضاً إمكانية نقل جزء من مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.
ونقلت عن مسؤول إيراني قوله إن طهران لا تزال تعارض نقل المواد النووية إلى الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن القضايا المتعلقة بمدة تعليق تخصيب اليورانيوم داخل إيران، أو آلية نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، ما زالت غير محسومة حتى الآن.
كما أوضحت الصحيفة أن الدور الدائم لإيران في الإشراف على مضيق هرمز لم يُحسم بعد ضمن النقاط المطروحة في المفاوضات.
وأضافت أن فترة الثلاثين يوماً المحددة للمحادثات يمكن تمديدها باتفاق متبادل بين الطرفين في حال إحراز تقدم في المفاوضات.

