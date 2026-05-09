وول ستريت جورنال: إيران تختبر إرادة ترمب في القتال

كتب : وكالات

10:28 ص 09/05/2026

دونالد ترامب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران تختبر إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن المضي في التصعيد العسكري، في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز.
وقالت الصحيفة إن النظام الإيراني يطلق النار على سفن حربية أمريكية في المضيق، رغم استمرار العمل بوقف إطلاق النار.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان من الحكمة أن تكتفي الولايات المتحدة باستهداف مصادر إطلاق النار المباشرة فقط، رداً على الهجمات الإيرانية.

وأضافت أن النظام الإيراني لم يلتزم، وفقاً لما ذكرته، ببنود وقف إطلاق النار.
ورأت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترمب شجّع الإيرانيين على التمسك بشروط تفاوضية أفضل، من خلال ما وصفته بإظهاره تردداً شديداً في استئناف العمليات العسكرية الكبرى.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تستطيع، على الأقل، استئناف عمليات توجيه السفن التجارية للخروج من مضيق هرمز.
وختمت الصحيفة بالقول إن النظام الإيراني يحتاج إلى إدراك أنه يفقد نفوذه.

