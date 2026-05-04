تمكنت طائرة ركاب تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، من تفادي كارثة مُحققة بعد تعرّضها لحادث تصادم غير معتاد قبيل هبوطها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث اصطدمت إحدى عجلاتها بعمود إنارة وشاحنة نقل أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض للغاية فوق طريق سريع محاذٍ للمطار.

نجاة طائرة أمريكية من كارثة فوق طريق سريع

نجا الركاب البالغ عددهم 231 شخصا من الحادث دون وقوع إصابات بينهم، رغم الخطورة البالغة للموقف الذي وثّقته مقاطع فيديو متداولة عبر منصة "إكس" أظهرت لحظة ملامسة هيكل الطائرة للشاحنة وسط ذهول السائقين المارين على الطريق.

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



Senior vice president of Transportation & Logistics at… pic.twitter.com/Ckm5jH6FOq — Collin Rugg (@CollinRugg) May 3, 2026

تفاصيل الاصطدام وتضرر المركبات على الأرض

أفادت التحقيقات الأولية لشرطة ولاية نيوجيرسي، بأن الطائرة وهي من طراز "بوينج 767" كانت قادمة من إيطاليا حينما ارتطم جزء من هيكلها السفلي وإطاراتها بعمود إنارة وشاحنة مخصصة لنقل المخبوزات كانت في طريقها للمطار.

وأدى قوة الارتطام إلى سقوط عمود الإنارة فوق سيارة أخرى من طراز "جيب" كانت تمر في الموقع ذاته بينما تمكنت الطائرة، رغم هذا التصادم من مواصلة مسارها والهبوط بسلام في مطار نيوارك ليبرتي الدولي.

Dashcam footage shows a truck being struck as a United Airlines flight from Italy approached the runway at Newark Airport on Sunday.



Based on the preliminary investigation, New Jersey State Police said that "the underside of the plane collided with a pole and a tractor-trailer."… pic.twitter.com/m9NF4TepFN — CBS News (@CBSNews) May 4, 2026

تقييم الإصابات والحالة الصحية للمتضررين

سجلت السلطات الأمريكية، إصابة سائق الشاحنة بجروح طفيفة في ذراعه نتيجة تناثر زجاج الشاحنة المحطم، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وُصفت حالته بـ"المستقرة".

وأوضح مالك شركة المخابز التابعة لها الشاحنة، أن السائق لم يتعرض لإصابات خطيرة رغم فداحة الحادث، فيما أكدت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي خروج جميع ركاب وطاقم الطائرة بسلام دون تسجيل أي عوارض صحية بينهم.

إجراءات رسمية وتحقيقات في سلامة الطيران

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، فتح تحقيق رسمي وشامل، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه الفنية.

ومن جانبها، ذكرت شركة "يونايتد إيرلاينز"، أن فرق الصيانة باشرت تقييم الأضرار الهيكلية التي لحقت بالطائرة، مؤكدة إيقاف طاقم الرحلة عن العمل مؤقتا كإجراء احترازي متبع في مثل هذه الحالات لضمان دقة التحقيقات ومراجعة كافة إجراءات السلامة الجوية المرتبطة بعملية الهبوط والاقتراب من المدرج.