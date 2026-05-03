عادت جذور التوتر السياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى الواجهة مجددا، لتعكس صراعا ممتدا تجاوز الخلاف السياسي إلى الصدام الشخصي. فمنذ دخولها أروقة الكونجرس، تحولت عمر إلى هدف دائم في خطابات ترامب، الذي يرى فيها نموذجا لخصومه "الراديكاليين"، بينما ترى فيه هي تجسيدا لسياسات "التشدد والعنصرية"، ما جعل علاقتهما واحدة من أكثر العلاقات السياسية توترا في التاريخ الأمريكي المعاصر.

هجوم حاد في حملة انتخابية

شن دونالد ترامب، هجوما لاذعا على إلهان عمر، خلال مشاركته في فعالية انتخابية تحت شعار "لا ضرائب" على الضمان الاجتماعي، حيث استخدم لغة حادة وانتقادات شخصية أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وظهر ترامب في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية، يوم السبت، واصفا إلهان عمر بـ"المزيفة"، كما أعاد طرح اتهامات قديمة تتعلق بحياتها الشخصية لم تثبت قانونيا، مشيرا إلى مزاعم بزواجها من شقيقها وهو ما أضفى "طابعا صداميا" على خطابه.

تصريحات قاسية تجاه الصومال

تجاوز هجوم ترامب الجانب الشخصي، ليشمل انتقادات موجهة لـ"الصومال" في سياق حديثه عن خلفية النائبة الديمقراطية، حيث استخدم "أوصافا قاسية" أثارت ردود فعل غاضبة لاسيما في ظل حساسية الخطاب المرتبط بملفات الهجرة والهوية داخل الولايات المتحدة.

واعتبر مراقبون، أن هذه التصريحات تأتي ضمن استراتيجية ترامب في مخاطبة قاعدته الانتخابية من خلال التركيز على قضايا الخصوم السياسيين بأسلوب هجومي ومباشر يُثير الانقسام في الشارع الأمريكي.

رد إلهان عمر والجدل القانوني

من جانبه، ردت النائبة إلهان عمر، عبر منصة "إكس"، واصفة تصريحات ترامب بأنها "محض هذيان"، معتبرة أن صدور مثل هذه الأقوال عن شخصية تُلاحقها أزمات قانونية يُقلل من قيمتها وأهميتها السياسية.

وأضافت عمر، أن طبيعة الخطاب المستخدم تُثير التساؤل حول الدوافع التي تدفع شخصا لوضع نفسه في هذا الموقف، مشيرة بشكل غير مباشر إلى وجود محاولات لتشتيت الانتباه عن قضايا أكثر إلحاحا من خلال إثارة الجدل المعتاد حول تصريحاته.

تاريخ من الصدام المتبادل

تعود جذور التوتر المباشر بين الطرفين إلى عام 2019 حين طالب ترامب بإبعاد إلهان عمر عن الكونجرس، مستخدما عبارات "حادة" استحضرت خلفيتها الصومالية.

فيما شهد شهر فبراير من العام الجاري مواجهة "لافتة" داخل الكونجرس خلال خطاب حالة الاتحاد، حيث قاطعت إلهان عمر كلمة دونالد ترامب واتهمته بـ"الكذب"، ردا على انتقاداته للديمقراطيين بشأن ملف الحدود، ويستمر هذا الصراع السياسي في التصاعد مع اعتبار عمر واحدة من أبرز خصوم ترامب الذين ينتقدون سياساته بوصفها تحمل طابعا عنصريا ومتشددا.

ولا يبدو أن هذا التوتر سينتهي قريبا، طالما ظل الطرفان يُمثّلان رؤيتين متناقضتين تماما لمستقبل الولايات المتحدة. فالهجوم المُمنهج من قِبِل ترامب والرد الحازم من إلهان عمر يتجاوزان كونهما مجرد سجال عابر، ليُصبحا فصلا ثابتا في كتاب الصراع السياسي الأمريكي، حيث تتحول الشخصيات إلى رموز لمعارك أكبر حول الانتماء والقيم الوطنية.