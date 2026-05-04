إدانة أممية لاختطاف واغتيال مسؤول حكومي في عدن باليمن

كتب : د ب أ

03:00 م 04/05/2026

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج حادثة اختطاف وقتل وسام قائد، الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، في مدينة عدن جنوبي البلاد، مؤكدا ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم للمساءلة القانونية.

وأوضح جروندبرج في بيان أن اغتيال وسام قائد يأتي بعد فترة وجيزة من حادثة مشابهة تمثلت في مقتل عبدالرحمن الشاعر بتاريخ الخامس والعشرين من أبريل الماضي، معربا عن أسفه لتكرار استهداف الشخصيات العامة خلال فترة زمنية قصيرة.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان المساءلة وتعزيز تدابير الحماية للعاملين في المجال المدني والمسؤولين الحكوميين، في ظل تزايد حوادث العنف التي تطالهم.

وفي بيان منفصل، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا تضامنه مع اليمنيين في إدانة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن حادثة مقتل وسام قائد جاءت بعد أيام قليلة فقط من مقتل عبدالرحمن الشاعر، مدير مدارس النورس الأهلية في عدن.

ووصف بوكيرا هذه الأفعال بأنها جسيمة وغير مقبولة، مؤكدا دعمه لجهود الحكومة الرامية إلى ملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة.

وكان مسلحون مجهولون قد قاموا باختطاف وسام قائد من أمام منزله في مدينة عدن يوم الأحد، قبل أن يتم العثور على جثمانه لاحقا في أحد أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

