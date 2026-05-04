أول تعليق أمريكي على إعلان إيران استهداف سفينة حربية

نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام رسمية إيرانية بشأن تعرّض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لقصف صاروخي في مياه الخليج بمضيق هرمز.

نفي أمريكي لادعاءات استهداف سفينة حربية

أكدت القيادة، في بيان رسمي صدر عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، موضحة أنه لم يتم استهداف أو إصابة أي من السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة في المنطقة وأن جميع القطع البحرية تواصل مهامها المعتادة دون تعرّضها لأي هجوم.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

استمرار العمليات العسكرية وفرض الحصار

أوضحت القوات الأمريكية، أن وحداتها المتواجدة في المنطقة تواصل تنفيذ مهامها ضمن عملية مشروع الحرية التي تهدف إلى تأمين الملاحة الدولية وحماية المصالح الاستراتيجية.

وشدد البيان على أن القوات البحرية الأمريكية تعمل حاليا على فرض "حصار بحري شامل" على الموانئ الإيرانية، وذلك في إطار التصعيد العسكري والسياسي الأخير الذي تشهده المنطقة لضمان منع أي تحركات تهدد أمن الممرات المائية.

الرواية الإيرانية

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين نجاح قواته البحرية في منع مدمرات تابعة للولايات المتحدة من دخول مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك بعد توجيه تحذيرات عسكرية قوية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد سلسلة تحذيرات أطلقتها إيران مؤخرا شددت فيها على أن أي عبور لمضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي مُسبق سيواجه برد عسكري "حازم ومباشر" من قِبل القوات المسلحة.