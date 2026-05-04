إعلان

أول تعليق أمريكي على إعلان إيران استهداف سفينة حربية

كتب : مصطفى الشاعر

02:31 م 04/05/2026 تعديل في 02:45 م

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام رسمية إيرانية بشأن تعرّض سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لقصف صاروخي في مياه الخليج بمضيق هرمز.

نفي أمريكي لادعاءات استهداف سفينة حربية

أكدت القيادة، في بيان رسمي صدر عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، موضحة أنه لم يتم استهداف أو إصابة أي من السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة في المنطقة وأن جميع القطع البحرية تواصل مهامها المعتادة دون تعرّضها لأي هجوم.

استمرار العمليات العسكرية وفرض الحصار

أوضحت القوات الأمريكية، أن وحداتها المتواجدة في المنطقة تواصل تنفيذ مهامها ضمن عملية مشروع الحرية التي تهدف إلى تأمين الملاحة الدولية وحماية المصالح الاستراتيجية.

وشدد البيان على أن القوات البحرية الأمريكية تعمل حاليا على فرض "حصار بحري شامل" على الموانئ الإيرانية، وذلك في إطار التصعيد العسكري والسياسي الأخير الذي تشهده المنطقة لضمان منع أي تحركات تهدد أمن الممرات المائية.

الرواية الإيرانية

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين نجاح قواته البحرية في منع مدمرات تابعة للولايات المتحدة من دخول مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك بعد توجيه تحذيرات عسكرية قوية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد سلسلة تحذيرات أطلقتها إيران مؤخرا شددت فيها على أن أي عبور لمضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي مُسبق سيواجه برد عسكري "حازم ومباشر" من قِبل القوات المسلحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو
حوادث وقضايا

"ركنت 3 دقائق في رمسيس".. سيدة تستغيث: "عربيتي اتسرقت" | فيديو

"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر
زووم

"أسبوع بعيدا عن السوشيال ميديا".. سعد الصغير يعلن الحداد على هاني شاكر
في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
حوادث وقضايا

في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
هجوم إيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.. وأبوظبي تندد بـ"القرصنة"
شئون عربية و دولية

هجوم إيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.. وأبوظبي تندد بـ"القرصنة"
فيديو صادم | أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بدمياط والداخلية تكشف
حوادث وقضايا

فيديو صادم | أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بدمياط والداخلية تكشف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موافقة النواب.. النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟