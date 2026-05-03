أكدت مصادر أمريكية، أن المقترح الإيراني يحدد مهلة شهر للتفاوض بخصوص إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، ووضع نهاية دائمة للحرب في إيران ولبنان.

وذكر مصدران مطلعان لـ"أكسيوس"، أنه بحسب المقترح الإيراني، فإنه فقط بعد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، سيتم إطلاق شهر إضافي من المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، وفق ما أفاد به مصدران.

يشار إلى أن الرئيس ترامب قال للصحفيين، إنه قد يأمر بشن عمل عسكري جديد ضد إيران إذا "أساءت التصرف".

جاءت تصريحات ترامب بينما لا تزال الولايات المتحدة وإيران تتبادلان مسودات اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، كما أن ترامب لا يزال يدرس أيضا بجدية إصدار أمر بعمل عسكري جديد ضد إيران لمحاولة كسر الجمود الراهن.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان سيأمر بشن غارات جديدة، قال: "إذا أساؤوا التصرف، إذا فعلوا شيئا سيئا لكن الآن، سنرى من الممكن أن يحدث ذلك، بالتأكيد".

جدير بالذكر أن إيران قدمت يوم الخميس الماضي مقترحا محدثا من 14 نقطة لاتفاق إطاري، وفي اليوم نفسه، اطَّلع ترامب من قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر على خطط جديدة لشن ضربات عسكرية ضد إيران.

ثم توجه كوبر إلى المنطقة، والتقى يوم السبت بالجنود على متن السفينة الحربية "يو إس إس تريبولي" في بحر العرب، وفقا لروسيا اليوم.