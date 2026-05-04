كشف مصدر عسكري مطلع لوكالة "تسنیم" الإيرانية، عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية الكامل للتعامل مع أي سيناريو مُحتمل في مضيق هرمز ردا على التحركات الأمريكية الأخيرة، ومنع أي محاولات لفرض القوة.

جاهزية إيرانية شاملة لكافة السيناريوهات

وأكد المصدر، اليوم الإثنين، أن طهران لن تسمح للإدارة الأمريكية أو قواتها بممارسة سياسة القوة في الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يُدرك تماما قدرة إيران على التصدي لأي تهديد يستهدف أمن المنطقة أو ينتقص من سيادتها البحرية.

منع العبور العسكري وفرض تراخيص الملاحة

أشار المصدر العسكري إلى العمليات الميدانية الأخيرة التي تضمنت إطلاق النار باتجاه قطع بحرية قتالية تابعة للولايات المتحدة، موضحا أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بعبور أي قوى قتالية أمريكية عبر المضيق أسوة بما حدث في تجارب سابقة

وشدد المصدر على أن أي حركة ملاحية في مضيق هرمز يجب أن تتم بموجب تصريح رسمي من السلطات الإيرانية، وبخلاف ذلك سيتم التعامل معها كخرق أمني يستوجب الرد المباشر.

تحذيرات لشركات الملاحة من التبعات العسكرية

وجّه المصدر الإيراني، رسالة تحذيرية إلى كافة السفن والناقلات بضرورة استخلاص الدروس من المواجهات السابقة وعدم دفع ثمن القرارات الأمريكية التي وصفتها بـ"الحمقاء".

أوضح المصدر، أن إيران أعدت مجموعة من السيناريوهات والخيارات العسكرية المتنوعة التي تتجاوز مجرد استهداف السفن القتالية، مشددا على أن هذه الخطط جاهزة للتنفيذ الفوري في حال استدعت الضرورة الميدانية ذلك لحماية المصالح الوطنية.

وتأتي هذه التصريحات بعد سلسلة تحذيرات أطلقتها إيران مؤخرا شددت فيها على أن أي عبور لمضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي مُسبق سيواجه برد عسكري "حازم ومباشر" من قِبل القوات المسلحة.