أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة ثلاثة أشخاص، عقب تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية بالمحيط الأطلسي.

وقالت المنظمة إن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع الجهات الصحية، لإجراء فحوصات دقيقة لتحديد طبيعة الحالات المرتبطة بالتفشي الذي وقع على متن سفينة الرحلات "إم في هونديوس"، أثناء رحلتها من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، وفقا لـ "bbc".

ما هو فيروس هانتا؟

فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل أساسا عبر القوارض، والإنسان عُرضة للإصابة به عند استنشاق جزيئات ملوثة ناتجة عن فضلات أو بول أو لعاب القوارض المجففة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC).

وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتقل الفيروس أيضا عبر العضّات أو الخدوش المباشرة من القوارض المصابة.

ما الأمراض التي يسببها فيروس هانتا؟

يمكن لفيروس هانتا أن يؤدي إلى مرضين رئيسيين وخطيرين:

متلازمة هانتا الرئوية:

تبدأ بأعراض شبيهة بالإنفلونزا مثل التعب والحمى وآلام العضلات، ثم تتطور إلى صداع ودوخة وقشعريرة واضطرابات هضمية، وعند وصول المرض إلى الجهاز التنفسي، تصل نسبة الوفاة إلى نحو 38%.

الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية:

وهو الشكل الأكثر خطورة في بعض المناطق، ويؤثر بشكل أساسي على الكلى، ويسبب انخفاض ضغط الدم، نزيفا داخليا، وفشلا كلويا حادا.

ما أعراض الإصابة بفيروس هانتا؟

الحمى والقشعريرة.

التعب الشديد وآلام العضلات.

الصداع وآلام الظهر والبطن.

الدوخة وتشوش الرؤية.

الغثيان والقيء والإسهال.

انخفاض ضغط الدم.

نزيف داخلي وتسرب في الأوعية الدموية.

فشل كلوي حاد وتراكم السوائل في الجسم، وفقا لموقع "health".

ما طرق علاج فيروس هانتا؟

لا يوجد علاج نوعي لفيروس هانتا حتى الآن، ويعتمد التعامل معه باتباع بعض الإجراءات الطبية لتقليل حدة الأعراض والمضاعفات، والتي تشمل:

دعم التنفس بالأكسجين أو أجهزة التهوية.

أدوية داعمة للأعراض.

الغسيل الكلوي في حالات الفشل الكلوي.

الرعاية المركزة للحالات الحرجة.وتشدد مراكز السيطرة على الأمراض على أهمية الوقاية، عبر تجنب ملامسة القوارض، وإغلاق منافذ دخولها للمنازل، وارتداء معدات الحماية عند تنظيف أماكن قد تكون ملوثة.

