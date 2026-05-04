أعلنت السلطات الأمريكية، عن إصابة 10 أشخاص على الأقل ونقلهم إلى المستشفيات، إثر حادث إطلاق نار وقع خلال حفل شبابي ضخم بالقُرب من مدينة أوكلاهوما سيتي ليلة الأحد، بينهم حالات وُصفت بـ"الحرجة للغاية".



إصابات في إطلاق نار بمحيط بحيرة أركاديا



أفادت شرطة مدينة إدموند، اليوم الإثنين، بأن الحادث وقع في منطقة بحيرة أركاديا التي تعد وجهة شهيرة للتنزه والتخييم، حيث هرعت فرق الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع فور تلقي بلاغات عن إطلاق رصاص في حوالي الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.



وتم نقل المصابين إلى مراكز طبية متعددة في أنحاء منطقة أوكلاهوما سيتي الكبرى بحالات صحية متفاوتة، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



التحقيقات وتوقعات بارتفاع عدد الإصابات



أوضحت إيميلي وارد المتحدثة باسم شرطة إدموند، أن الأعداد مُرشحة للارتفاع نظرا لقيام بعض الأفراد بنقل أنفسهم إلى المستشفيات القريبة بوسائلهم الخاصة.



وأشارت وارد، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى لجمع كافة التفاصيل حول ملابسات الواقعة، بينما تعمل إدارة شرطة إدموند على قيادة التحقيق بالتعاون مع شرطة أوكلاهوما سيتي ودوريات الطرق السريعة لضمان تغطية كافة جوانب الحادث الأليم الذي روع مرتادي المنطقة.



غياب المشتبه بهم وتطمين الجمهور



أكدت السلطات الأمنية، أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن في ظل غياب معلومات فورية عن الدوافع أو هوية مطلق النار.



ورغم ذلك طمأنت المتحدثة باسم الشرطة الجمهور، بأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بوجود تهديد مستمر أو خطر يهدد السلامة العامة في الوقت الحالي، حيث يتم تمشيط المنطقة وجمع الشهادات من الحاضرين في الحفل الذي وصفته الشرطة بأنه كان يضم "تجمعا كبيرا" من الشباب والبالغين.



طبيعة التجمع في موقع الحادث



وصفت الشرطة التجمع بأنه كان "حفلا ضخما" ضم عددا كبيرا من الحضور الذين بدا أن أغلبهم من فئة الشباب والبالغين دون تحديد فئاتهم العمرية بدقة حتى اللحظة.

وتعتبر بحيرة "أركاديا" الواقعة على بُعد حوالي 13 ميلا شمال أوكلاهوما سيتي في مدينة إدموند مركزا حيويا للأنشطة الترفيهية والرياضات المائية، مما جعل وقوع الحادث في هذا التوقيت والمكان يُشكّل "صدمة" لسكان المدينة الذين يتجاوز عددهم مئة ألف نسمة.

🇺🇸 Photos from the scene at Arcadia Lake campground in Edmond, Oklahoma.



Multiple victims. Multiple ambulances. A campground on a Sunday night.



Still developing

— VIRAL VOLT (@ViralVolT1) May 4, 2026