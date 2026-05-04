وزير الخارجية يؤكد أهمية الاعتماد على الحلول الدبلوماسية لخفض التصعيد بالمنطقة

كتب : أسماء البتاكوشي

02:10 م 04/05/2026

بدر عبد العاطي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والحوار للوصول إلى تفاهمات تراعي مصالح جميع الأطراف في المنطقة.

وجاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وتناول الجانبان خلال الاتصال آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات، بما يشمل قطاع السياحة والمشروعات التنموية المشتركة، مع تأكيدهما على أهمية الدفع بالتعاون المشترك إلى مستويات أعلى بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

كما تطرق الاتصال إلى تبادل وجهات النظر والتقييمات بشأن الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها المستجدات المرتبطة بالمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة دعم الجهود الهادفة إلى خفض التوتر والتصعيد.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه المقاربات تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على إنهاء الحرب، بما يعزز استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في المنطقة.

