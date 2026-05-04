أدانت دولة الإمارات بشدة ما وصفته باعتداء إيراني استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز باستخدام طائرتين مسيرتين، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يؤكد على ضرورة حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشددت الوزارة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كوسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني، محذرة من أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها، إضافة إلى تأثيرها على أمن الطاقة العالمي.

— MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) May 4, 2026

ودعت الإمارات إلى وقف هذه الهجمات، مؤكدة ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية، والعمل على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، بما يضمن استقرار المنطقة ويحافظ على أمن الاقتصاد والتجارة العالميين.