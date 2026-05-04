إعلان

هجوم إيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز.. وأبوظبي تندد بـ"القرصنة"

كتب : وكالات

02:28 م 04/05/2026 تعديل في 02:33 م

الإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت دولة الإمارات بشدة ما وصفته باعتداء إيراني استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز باستخدام طائرتين مسيرتين، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الهجوم يمثل انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يؤكد على ضرورة حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وشددت الوزارة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كوسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد من أعمال القرصنة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني، محذرة من أن هذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها، إضافة إلى تأثيرها على أمن الطاقة العالمي.

ودعت الإمارات إلى وقف هذه الهجمات، مؤكدة ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية، والعمل على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، بما يضمن استقرار المنطقة ويحافظ على أمن الاقتصاد والتجارة العالميين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات نفط مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
زووم

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
رياضة محلية

توروب استعان بصديق في مباراة الزمالك.. محسن صالح يفجر مفاجأة
8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

8 علامات تحذيرية في جسمك تشير إلى نقص فيتامينات خطير
في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
حوادث وقضايا

في قضية "الشبكي".. النقض ترفض طعن أحمد فتوح
لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر
أخبار مصر

لأول مرة.. إطلاق استمارة لتسجيل الراغبين في تغطية جنازة وعزاء هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد موافقة النواب.. النص الكامل لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟