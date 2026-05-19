جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، التأكيد على أن المملكة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية أمنها والحفاظ على استقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين داخل أراضيها.

إشادة بقدرات القوات المسلحة السعودية

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد المجلس بما وصفه بالقدرات العالية التي تمتلكها القوات المسلحة السعودية في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته ومكتسباته، في ظل التحديات والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

متابعة للتنسيق الخليجي والاتصالات الإقليمية

واطلع مجلس الوزراء على تفاصيل الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث جرى خلالهما استعراض التعاون المشترك ومناقشة المستجدات الإقليمية والجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.

دعم سعودي لمخرجات اجتماع وزراء الداخلية الخليجي

كما أعرب المجلس عن دعمه لمخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في الرياض، وما تضمنه من تأكيد على أن الأمن الخليجي يمثل منظومة متكاملة لا تتجزأ، إلى جانب التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التطورات والتحديات الراهنة.