أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الهجوم الذي استهدف السعودية بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من الأجواء العراقية، مؤكداً رفض دول المجلس لأي تهديد يمس أمن المملكة واستقرار المنطقة.

تحذير من تداعيات التصعيد

وأوضح البديوي، في بيان رسمي، أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً خطيراً للأمن الإقليمي ويعكس استمرار السياسات التصعيدية التي تهدد سلامة المنشآت الحيوية والبنية التحتية، إلى جانب تأثيرها المباشر على استقرار المنطقة وأمنها.

تأكيد التضامن الكامل مع الرياض

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن أمن السعودية يعد جزءاً أساسياً من أمن دول الخليج، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب المملكة في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها والحفاظ على سيادتها واستقرارها.