أعربت الجزائر، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولات الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، مجددة وقوفها الكامل مع الرياض في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية استقرارها.

الجزائر تُدين محاولات استهداف السعودية

اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي لها، اليوم الإثنين، أن هذه الهجمات تُمثّل "اعتداء صارخا" على أمن واستقرار المملكة ومواطنيها وتعديا واضحا على سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها إلى جانب كونها انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

تضامن جزائري كامل مع الرياض ودعم مطلق لكافة إجراءات حماية الاستقرار

جددت الدولة الجزائرية، تضامنها الأخوي الكامل واللامشروط مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الأمنية المتكررة.

وأكدت الخارجية الجزائرية، دعمها المطلق لكافة الإجراءات والتدابير السياسية والعسكرية التي تتخذها القيادة السعودية لصون أمن بلادها وضمان استقرارها وحماية منشآتها الحيوية ضد أي استهداف خارجي يسعى لنشر الفوضى في المنطقة.

الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيّرات عراقية المصدر وتتوعد بالرد

تأتي المواقف التضامنية الجزائرية بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع السعودية عن نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مُعادية جرى رصدها بعد خرقها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وشددت وزارة الدفاع السعودية، في بيانها، على أن القوات المسلحة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والرد الرادع على أي محاولة اعتداء تستهدف أمن الوطن ومقدراته.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان رسمي، أنها لم تسجل أي معلومات عن طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية لاستهداف المملكة العربية السعودية.