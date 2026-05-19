الشرع يصدر مرسوماً يحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا

كتب : وكالات

03:19 م 19/05/2026

أحمد الشرع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الاثنين، مرسوماً جديداً خاصاً بالنظام الجمركي يقضي بمنع إدخال البضائع الإسرائيلية إلى داخل سوريا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونص المرسوم في مادته 112 على منع دخول عدد من الأصناف إلى المنطقة الحرة، من بينها البضائع المخالفة لأحكام مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى المواد التي تحددها الجهات المختصة ضمن إطار النظام العام.

كما أوضحت المادة 206 من المرسوم أن المحكمة الجمركية تملك صلاحية إصدار أحكام "النفاذ المعجل" في حالات محددة، تشمل تهريب المخدرات أو الأسلحة الحربية أو الذخائر أو البضائع الإسرائيلية أو أي مواد ممنوعة أخرى مهما بلغت قيمتها.

ويأتي هذا المرسوم في سياق تأكيد الموقف الرسمي السوري الداعم لقوانين مقاطعة إسرائيل الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينات القرن الماضي، والتي تحظر أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاقتصادية مع إسرائيل.

وتنص القوانين السورية ذات الصلة على اعتبار إدخال أي منتجات إسرائيلية إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة جريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي، مع تشديد العقوبات بحق المخالفين.

