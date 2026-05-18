أمين الجامعة العربية يدين الاعتداء على السعودية: "جبان ولا يمكن قبوله"

كتب : محمد جعفر

01:11 م 18/05/2026

أحمد أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف السعودية بثلاث طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة، معتبراً أن ما جرى يمثل "انتهاكاً صارخاً" لسيادة السعودية وسلامة أراضيها.

وأكد أبو الغيط، في بيان رسمي، أن "الاعتداء الجبان لا يمكن قبوله أو تبريره بأي شكل من الأشكال"، مشدداً على رفض الجامعة العربية لأي تهديد يستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.

تضامن عربي مع إجراءات الرياض

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها، مؤكداً دعم حق المملكة في الدفاع عن أمنها وفقاً لأحكام القانون الدولي، في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالمنطقة.

مجلس التعاون الخليجي يحذر من التصعيد

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الهجوم الذي استهدف السعودية بواسطة طائرات مسيّرة انطلقت من الأجواء العراقية، مؤكداً رفض دول المجلس لأي تهديد يمس أمن المملكة أو استقرار المنطقة الخليجية.

وأوضح البديوي، في بيان رسمي، أن هذا الهجوم يمثل انتهاكاً خطيراً للأمن الإقليمي، ويعكس استمرار السياسات التصعيدية التي تهدد المنشآت الحيوية والبنية التحتية، إلى جانب تأثيرها المباشر على استقرار المنطقة وأمنها.

