إعلان

سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية.. طهران تكشف السبب

كتب : محمد جعفر

02:52 م 19/05/2026

سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار وقوع سلسلة انفجارات متتالية في مناطق مختلفة من جزيرة قشم الإيرانية، بعد ظهر الثلاثاء، حالة من القلق والتساؤلات بين السكان المحليين، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، وسط ترقب لمعرفة أسباب هذه الأصوات المتكررة.

سبب أصوات الانفجار

وفي توضيح رسمي، نقلت وكالة تسنيم عن نائب محافظ هرمزجان أحمد نفيسي قوله إن الانفجارات التي شهدتها جزيرة قشم تعود إلى تنفيذ عملية مخططة لتدمير بقايا ذخائر غير منفجرة خلفتها هجمات سابقة في المنطقة.

وأوضح نفيسي أن جميع الأصوات التي سُمعت ناتجة عن عمليات متخصصة تنفذها فرق فنية خاصة تعمل على تحييد وتدمير الذخائر المتبقية، مؤكداً أن هذه الأعمال تجري ضمن إجراءات دقيقة وبمستويات أمان عالية وفي مناطق خاضعة لرقابة كاملة، مشدداً على عدم وجود أي ما يدعو للقلق.

تكرار الأصوات لا يعني وجود تهديد جديد

ودعا المسؤول الإيراني المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثّهم على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في متابعة المستجدات.


كما أشار إلى احتمال استمرار مراحل إضافية من هذه العمليات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تكرار الأصوات لا يعني وجود تهديد أمني جديد في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكالة تسنيم انفجارات جزيرة قشم مضيق هرمز إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إعلان حرب".. وزير المالية الإسرائيلي: الجنائية الدولية طلبت إصدار مذكرة
شئون عربية و دولية

"إعلان حرب".. وزير المالية الإسرائيلي: الجنائية الدولية طلبت إصدار مذكرة
ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
أخبار مصر

ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
حوادث وقضايا

الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
رياضة محلية

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو