أثار وقوع سلسلة انفجارات متتالية في مناطق مختلفة من جزيرة قشم الإيرانية، بعد ظهر الثلاثاء، حالة من القلق والتساؤلات بين السكان المحليين، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، وسط ترقب لمعرفة أسباب هذه الأصوات المتكررة.

سبب أصوات الانفجار

وفي توضيح رسمي، نقلت وكالة تسنيم عن نائب محافظ هرمزجان أحمد نفيسي قوله إن الانفجارات التي شهدتها جزيرة قشم تعود إلى تنفيذ عملية مخططة لتدمير بقايا ذخائر غير منفجرة خلفتها هجمات سابقة في المنطقة.

وأوضح نفيسي أن جميع الأصوات التي سُمعت ناتجة عن عمليات متخصصة تنفذها فرق فنية خاصة تعمل على تحييد وتدمير الذخائر المتبقية، مؤكداً أن هذه الأعمال تجري ضمن إجراءات دقيقة وبمستويات أمان عالية وفي مناطق خاضعة لرقابة كاملة، مشدداً على عدم وجود أي ما يدعو للقلق.

تكرار الأصوات لا يعني وجود تهديد جديد

ودعا المسؤول الإيراني المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحثّهم على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في متابعة المستجدات.



كما أشار إلى احتمال استمرار مراحل إضافية من هذه العمليات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تكرار الأصوات لا يعني وجود تهديد أمني جديد في المنطقة.