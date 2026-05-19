الخطوط الجوية البريطانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل

كتب : وكالات

03:51 م 19/05/2026

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تأجيل استئناف رحلاتها من وإلى مطار بن جوريون في تل أبيب إلى الأول من أغسطس، موضحة أنها ستعمل وفق جدول تشغيل مخفّض نتيجة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

وأشارت الشركة إلى أنها ستخفض رحلاتها إلى تل أبيب من رحلتين يومياً إلى رحلة واحدة يومياً، على أن يبدأ العمل بالجدول الجديد اعتباراً من 1 أغسطس، بعدما كانت تخطط سابقاً لاستئناف الرحلات في الأول من يوليو المعلن سابقاً من قبل الشركة.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها تتابع الوضع عن كثب وتواصلت مباشرة مع العملاء المتضررين لتقديم مجموعة من الخيارات، مشيرة إلى أنها ساعدت آلاف المسافرين منذ بدء الاضطرابات وشغلت رحلات إغاثة وزادت السعة على خطوط رئيسية طويلة المدى.

