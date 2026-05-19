أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تأجيل استئناف رحلاتها من وإلى مطار بن جوريون في تل أبيب إلى الأول من أغسطس، موضحة أنها ستعمل وفق جدول تشغيل مخفّض نتيجة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

تقليص عدد الرحلات

وأشارت الشركة إلى أنها ستخفض رحلاتها إلى تل أبيب من رحلتين يومياً إلى رحلة واحدة يومياً، على أن يبدأ العمل بالجدول الجديد اعتباراً من 1 أغسطس، بعدما كانت تخطط سابقاً لاستئناف الرحلات في الأول من يوليو المعلن سابقاً من قبل الشركة.

متابعة مستمرة للأوضاع

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية في بيان عبر البريد الإلكتروني أنها تتابع الوضع عن كثب وتواصلت مباشرة مع العملاء المتضررين لتقديم مجموعة من الخيارات، مشيرة إلى أنها ساعدت آلاف المسافرين منذ بدء الاضطرابات وشغلت رحلات إغاثة وزادت السعة على خطوط رئيسية طويلة المدى.