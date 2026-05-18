إعلان

أول تعليق من العراق بشأن استهداف السعودية بـ3 طائرات مسيرة

كتب : وكالات

04:52 م 18/05/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السلطات العراقية عدم توفر معلومات تشير إلى تعرض السعودية لاستهداف بطائرات مسيرة، مؤكدة في الوقت نفسه بدء إجراءات للتحقق من الملابسات المرتبطة بما أثير بشأن الواقعة.

وقالت الخارجية العراقية إنها تبدي قلقها البالغ وترفض أي استهداف قد تتعرض له منشآت سعودية باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة موقفها تجاه مثل هذه الحوادث.

وأضافت أن أنظمة الدفاعات الجوية لم ترصد أي معلومات تتعلق بتعرض السعودية لاستهداف بواسطة ثلاث طائرات مسيرة، نافية وجود مؤشرات رصد مرتبطة بذلك.

كما أوضحت أن الجهات المختصة باشرت بشكل فوري إجراءات التحقق والتحقيق من أجل الوقوف على ملابسات ما أثير حول استهداف السعودية بطائرات مسيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرات مسيرة السعودية العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
شئون عربية و دولية

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
مصراوى TV

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور