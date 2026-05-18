أعلنت السلطات العراقية عدم توفر معلومات تشير إلى تعرض السعودية لاستهداف بطائرات مسيرة، مؤكدة في الوقت نفسه بدء إجراءات للتحقق من الملابسات المرتبطة بما أثير بشأن الواقعة.

وقالت الخارجية العراقية إنها تبدي قلقها البالغ وترفض أي استهداف قد تتعرض له منشآت سعودية باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدة موقفها تجاه مثل هذه الحوادث.

وأضافت أن أنظمة الدفاعات الجوية لم ترصد أي معلومات تتعلق بتعرض السعودية لاستهداف بواسطة ثلاث طائرات مسيرة، نافية وجود مؤشرات رصد مرتبطة بذلك.

— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) May 18, 2026

كما أوضحت أن الجهات المختصة باشرت بشكل فوري إجراءات التحقق والتحقيق من أجل الوقوف على ملابسات ما أثير حول استهداف السعودية بطائرات مسيرة.