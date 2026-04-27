إسرائيل تشن هجوما على أكثر من 20 موقعا في جنوب لبنان

كتب : وكالات

11:35 م 27/04/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم اليوم الإثنين، أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي البقاع وجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال أغار على مدار اليوم في منطقة البقاع وفي عدة مناطق بجنوب لبنان على أكثر من 20 بنية تحتية لحزب الله، من بينها مخازن للوسائل القتالية ومواقع إطلاق.

وأوضح أدرعي في منشور عبر منصة "إكس" أنه في البقاع تم استهداف موقع استخدم لإنتاج أسلحة ولتخزين مخزونات من الوسائل القتالية، حيث تم رصد نشاط لإعادة تأهيله مؤخراً، بالإضافة إلى استهداف مواقع تخزين أسلحة أخرى في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في جنوب لبنان تم استهداف عدد من مخازن الوسائل القتالية، ومباني عسكرية، ومنصات إطلاق استخدمها عناصر حزب الله لإطلاق صواريخ نحو داخل أراضي إسرائيل.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال سيواصل العمل ضد التهديدات الموجهة إلى المستوطنين الإسرائيليين وقواته، ويعمل وفق توجيهات المستوى السياسي.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأحوال الشخصية والإيجار القديم في الصدارة.. أبرز 4 قوانين مثيرة للجدل 2026
أخبار مصر

الأحوال الشخصية والإيجار القديم في الصدارة.. أبرز 4 قوانين مثيرة للجدل 2026
"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)
رياضة محلية

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
أخبار مصر

العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات
اقتصاد

صور وفيديو.. عمال "أمون للأدوية" يواصلون اعتصامهم لليوم الخامس رغم التهديدات

