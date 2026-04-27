أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم اليوم الإثنين، أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي البقاع وجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن جيش الاحتلال أغار على مدار اليوم في منطقة البقاع وفي عدة مناطق بجنوب لبنان على أكثر من 20 بنية تحتية لحزب الله، من بينها مخازن للوسائل القتالية ومواقع إطلاق.

وأوضح أدرعي في منشور عبر منصة "إكس" أنه في البقاع تم استهداف موقع استخدم لإنتاج أسلحة ولتخزين مخزونات من الوسائل القتالية، حيث تم رصد نشاط لإعادة تأهيله مؤخراً، بالإضافة إلى استهداف مواقع تخزين أسلحة أخرى في المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في جنوب لبنان تم استهداف عدد من مخازن الوسائل القتالية، ومباني عسكرية، ومنصات إطلاق استخدمها عناصر حزب الله لإطلاق صواريخ نحو داخل أراضي إسرائيل.

وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال سيواصل العمل ضد التهديدات الموجهة إلى المستوطنين الإسرائيليين وقواته، ويعمل وفق توجيهات المستوى السياسي.