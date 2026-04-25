بعد مغادرته.. إعلام إيراني: عراقجي سيعود إلى إسلام آباد الأحد

كتب : محمد جعفر

11:40 م 25/04/2026

عباس عراقجي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، مساء السبت، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعود إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد، عقب انتهاء زيارته إلى سلطنة عُمان، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية متواصلة بالمنطقة.

مشاورات في طهران بشأن إنهاء الحرب

وأوضحت الوكالة أن جزءًا من الوفد المرافق لعراقجي عاد بالفعل إلى طهران لإجراء مشاورات والحصول على توجيهات تتعلق بالملفات المرتبطة بإنهاء الحرب، على أن يلتحق مجددًا بالوزير في إسلام آباد مساء الأحد.

جولة دبلوماسية تشمل روسيا

وبحسب خطة وزارة الخارجية الإيرانية، من المقرر أن يتوجه عراقجي إلى روسيا ضمن جولته التي انطلقت من باكستان، في وقت كان قد غادر فيه إسلام آباد في وقت سابق السبت، بعد لقاءات مع كبار المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

عباس عراقجي مفاوضات إيران وأمريكا الحرب على إيران مشاورات طهران لإنهاء الحرب وساطة إسلام آباد

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد يعني الحياة من هنا لآخر 2026 ظلام
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
علي الحجار عن ضياء العوضي: "ماشي على نظامه بقالي 11شهر و له فضل عليا بعد
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان