أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، مساء السبت، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعود إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد، عقب انتهاء زيارته إلى سلطنة عُمان، وذلك في إطار تحركات دبلوماسية متواصلة بالمنطقة.

مشاورات في طهران بشأن إنهاء الحرب

وأوضحت الوكالة أن جزءًا من الوفد المرافق لعراقجي عاد بالفعل إلى طهران لإجراء مشاورات والحصول على توجيهات تتعلق بالملفات المرتبطة بإنهاء الحرب، على أن يلتحق مجددًا بالوزير في إسلام آباد مساء الأحد.

جولة دبلوماسية تشمل روسيا

وبحسب خطة وزارة الخارجية الإيرانية، من المقرر أن يتوجه عراقجي إلى روسيا ضمن جولته التي انطلقت من باكستان، في وقت كان قد غادر فيه إسلام آباد في وقت سابق السبت، بعد لقاءات مع كبار المسؤولين تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.