قررت محكمة جنايات المنصورة ،بمحافظة الدقهلية، اليوم، إحالة أوراق 3 عاطلين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم وذلك لإدانتهم بقتل شخص بقرية أبو ذكري مركز منية النصر بإطلاق الأعيرة النارية صوبه لوجود خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين الأول والثاني وتواجد المتهم الثالث بمحل الواقعة للشد من أزرهم حال ارتكابهم للواقعة.

صدر القرار برئاسة المستشار المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر في القضية رقم 10767 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر والمقيدة برقم 528 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كل من : "محمد.م.ع"،37 عاما، كهربائي، ومقيم قرية ابوذكري، " السيد.م.ا.ا"،25عاما، مندوب مبيعات بالخارج،"طه ح.م.ا"،هارب لأنهم في 1/8/2023 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه محمد محمد عبدالقادر، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض اسلحة نارية "بندقيتين خرطوش"، إحراز الاول والثاني وسلاح أبيض مطواة أحراز المتهم الثالث وتربصوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفا تواجده به وما ان ظفروا به حتى أطلق الأول والثاني أعيرة نارية من السلاحين الناريين أحرزهما حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك ازهاق روح المجني عليه.

وشهدت منى رأفت صلاح الدين، أنه على إثر خلاف بين المجني عليه والمتهم الأول تربص المتهمين بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره به ونشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهمان الأول والثاني باطلاق عدة اعيرة نارية ت سباحيين نايين صوب المجني عليه محدثين مابه من إصابات أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث محرزا بيده سلاح أبيض "مطواه".

وشهد محمد مصطفى فهيم اسماعيل، انه حال تواجده بالمقهى أبصر المتهمان الأول والثاني محرزا كلا منهما سلاح ناري "بندقيتين خرطوش"، وقاما بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه محدثين اصابته التي اودت بحياته..

وشهد الرائد محمد صبح ابوالمجد، رئيس مباحث مركز شرطة منية النصر فى ذلك الوقت، أن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكاب المتهمين الواقعة لوجود خلافات بين المجني عليه المتوفى والمتهمان الأول والثاني، وتربصوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفا تواجده به وما ان ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثاني الاعيرة النارية صوب المجني عليه حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الواقعة للشد من أزر المتهمين.