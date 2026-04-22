ومنحهم تعويضات.. ناشط كويتي يطالب بإنشاء أحياء لليهود في الدول العربية

كتب : مصطفى الشاعر

07:00 م 22/04/2026

الناشط الكويتي جاسم الجريد

طالب الصحفي والناشط الكويتي جاسم الجريد، أعضاء جامعة الدول العربية بإنشاء أحياء يهودية حية ومفتوحة في كافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأثار الناشط الكويتي جدلا على موقع إكس، بعدما طالب أعضاء جامعة الدول العربية، تزامنا مع ما يُسمى "يوم الاستقلال الإسرائيلي" بإنشاء أحياء يهودية حية ومفتوحة في كافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، مع التركيز بشكل خاص على دول الخليج.

كما دعا الصحفي الكويتي على إكس، إلى منح الجاليات اليهودية "حق العودة الكامل" إلى المناطق التي عاشوا فيها لقرون، مع الاعتراف الكامل بتاريخهم وذكرياتهم في تلك المجتمعات حسب وصفه. كما طالب الناشط الكويتي أيضًا بضرورة تعويض الأسر اليهودية التي كانت تعيش في الدول العربية سابقا.

جواز سفر إسرائيلي

وفي 3 أبريل الجاري، أثار الصحفي والناشط الكويتي جاسم الجريد، موجة عارمة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه رسميا قبول عرض للحصول على جواز سفر إسرائيلي، في خطوة وُصفت بـ"الصادمة والخارجة" عن الإجماع العربي.

كشف الجريد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه سيُصبح مواطنا إسرائيليا خلال أسابيع قليلة، مؤكدا قبوله العرض الرسمي. ونشر الجريد، صورة لجواز السفر الإسرائيلي ومقطع فيديو يُوضح فيه دوافعه، مشيرا إلى أن قراره ينبع من "قناعات فكرية وسياسية" خاصة برؤيته للأحداث في المنطقة.

تصريحات جنيف وتزييف التاريخ

لم تكن هذه الخطوة هي الأولى في سجل مواقف الجريد المثيرة للجدل؛ إذ سبق وأن أدلى بتصريحات لافتة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، ادعى فيها أن "العرب هم من احتلوا فلسطين"، واصفا الإسرائيليين بأنهم "السكان الأصليون"، وزاعما أن وجود الاحتلال يُسهم في "تحرير المنطقة من الإرهاب".

فيديو قد يعجبك



"الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".. وول ستريت جورنال تثير غضب الرئيس الأمريكي
شئون عربية و دولية

"الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".. وول ستريت جورنال تثير غضب الرئيس الأمريكي
الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
حوادث وقضايا

الإعدام نهاية "أبو اتاتا": ذبح سائق "ترسا" بسكين الانتقام على "برشامة بطن"
بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور
زووم

بينهم يسرا وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في عزاء والد منة شلبي - صور

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
رياضة محلية

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟