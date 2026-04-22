ومنحهم تعويضات.. ناشط كويتي يطالب بإنشاء أحياء لليهود في الدول العربية

طالب الصحفي والناشط الكويتي جاسم الجريد، أعضاء جامعة الدول العربية بإنشاء أحياء يهودية حية ومفتوحة في كافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأثار الناشط الكويتي جدلا على موقع إكس، بعدما طالب أعضاء جامعة الدول العربية، تزامنا مع ما يُسمى "يوم الاستقلال الإسرائيلي" بإنشاء أحياء يهودية حية ومفتوحة في كافة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، مع التركيز بشكل خاص على دول الخليج.

كما دعا الصحفي الكويتي على إكس، إلى منح الجاليات اليهودية "حق العودة الكامل" إلى المناطق التي عاشوا فيها لقرون، مع الاعتراف الكامل بتاريخهم وذكرياتهم في تلك المجتمعات حسب وصفه. كما طالب الناشط الكويتي أيضًا بضرورة تعويض الأسر اليهودية التي كانت تعيش في الدول العربية سابقا.

مطالبتي لأعضاء جامعة الدول العربية في يوم الاستقلال الإسرائيلي 🇮🇱



أنا الخليجي الكويتي 🇰🇼، جاسم الجريّد، أوجّه هذه المطالبة الصادقة والجريئة مباشرة إلى أعضاء جامعة الدول العربية في يوم الاستقلال الإسرائيلي.



أقولها بلا خوف أو مواربة: كفى كراهية موروثة وكفى أكاذيب تاريخية!

— Jasem Aljuraid | جاسم الجريّد (@JJJuraid) April 21, 2026

جواز سفر إسرائيلي

وفي 3 أبريل الجاري، أثار الصحفي والناشط الكويتي جاسم الجريد، موجة عارمة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه رسميا قبول عرض للحصول على جواز سفر إسرائيلي، في خطوة وُصفت بـ"الصادمة والخارجة" عن الإجماع العربي.

كشف الجريد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه سيُصبح مواطنا إسرائيليا خلال أسابيع قليلة، مؤكدا قبوله العرض الرسمي. ونشر الجريد، صورة لجواز السفر الإسرائيلي ومقطع فيديو يُوضح فيه دوافعه، مشيرا إلى أن قراره ينبع من "قناعات فكرية وسياسية" خاصة برؤيته للأحداث في المنطقة.

تصريحات جنيف وتزييف التاريخ

لم تكن هذه الخطوة هي الأولى في سجل مواقف الجريد المثيرة للجدل؛ إذ سبق وأن أدلى بتصريحات لافتة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، ادعى فيها أن "العرب هم من احتلوا فلسطين"، واصفا الإسرائيليين بأنهم "السكان الأصليون"، وزاعما أن وجود الاحتلال يُسهم في "تحرير المنطقة من الإرهاب".