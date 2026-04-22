أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بخصوص المشاركة في الجولة الجديدة من المباحثات المقررة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأوضح بقائي أن الموقف الإيراني من الانخراط في هذه الجولة لا يزال تحت الدراسة، مشيرا إلى أن بلاده تراقب السلوك الأمريكي الميداني قبل تحديد خطوتها القادمة في ملف إيران وأمريكا.

شروط طهران لتفادي استئناف حرب إيران

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران دخلت المسار التفاوضي بحسن نية وجدية مطلقة، إلا أن واشنطن في المقابل أظهرت سوء نية وعدم اكتراث بالجهود الدبلوماسية.

وشدد بقائي على أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، واصفا إياه بأنه "إجراء عدواني" يتناقض مع الرغبة المعلنة في تجنب استئناف حرب إيران، ويضع عراقيل حقيقية أمام استكمال الحوار.

وأشار بقائي إلى أن قرار التوجه إلى إسلام آباد مرتبط حصريا بمدى تحقيق هذه الخطوة للمصالح الوطنية الإيرانية، مؤكدا: "إذا توصلنا إلى أن الذهاب إلى إسلام آباد يخدم مصالحنا الوطنية فسنذهب إلى هناك".

مستقبل علاقة إيران وأمريكا الدبلوماسية

وانتقد المتحدث الإيراني بشدة العمليات العسكرية الأخيرة، مؤكدا أن ممارسات مثل إطلاق النار واحتجاز سفينة تجارية تابعة لإيران لا يمكن اعتبارها سلوكا صادرا عن دولة تدعي الرغبة في اتباع مسار دبلوماسي.

وأوضح بقائي أن هذه الأفعال تقوض الثقة وتزيد من احتمالات المواجهة ضمن صراع إيران وأمريكا، مشددا على أن طهران لن تقبل بالتفاوض تحت وطأة التهديد والعمليات العدوانية التي تسبق الجولات التفاوضية.