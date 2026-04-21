إعلان

مصر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته

كتب : وكالات

09:13 م 21/04/2026

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت القاهرة، اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ورفع علم الاحتلال في باحاته.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان، الثلاثاء، الواقعة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتصعيدا من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.
وأكدت القاهرة، رفضها الكامل لأية محاولات تستهدف المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وشددت وزارة الخارجية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للممارسات التي من شأنها زيادة الاحتقان وتقويض فرص التهدئة، مجددة موقف مصر الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية