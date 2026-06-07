كشف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي عن تعرض المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لإصابة خطيرة في ساقه خلال اليوم الأول من الحرب التي شهدتها البلاد، مشيراً إلى أن وضعه الصحي آنذاك أثار مخاوف جدية دفعت الأطباء إلى بحث احتمال بتر الساق قبل نجاحهم في السيطرة على الحالة.

تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي خلال الضربات الجوية

وأوضح خاتمي، خلال لقاء جمعه بنخب ثقافية وسياسية وأعضاء المجلس الإداري في مدينة سيرجان، أن الإصابة وقعت نتيجة الهجوم الذي استهدف منزل المرشد السابق علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب، ضمن الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي طالت العاصمة الإيرانية طهران.

احتمال البتر قبل تدخل الأطباء

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خطورة الإصابة دفعت الفريق الطبي إلى دراسة خيار بتر الساق، إلا أن التدخلات الطبية المكثفة حالت دون ذلك، موضحًا أن خامنئي يتمتع حالياً بحالة صحية جيدة بعد تجاوز المرحلة الحرجة التي أعقبت إصابته.

ويُعد تصريح خاتمي أول اعتراف رسمي من مسؤول إيراني بشأن حجم الإصابة التي تعرض لها مجتبى خامنئي خلال الحرب، وكانت تقارير دولية قد تحدثت سابقاً عن إصابته بجروح خطيرة في مستهل المواجهة العسكرية في 28 فبراير الماضي.