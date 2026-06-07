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حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

02:32 م 07/06/2026

حزب الله اللبناني

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أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عاجل، اليوم الأحد، أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة "البياضة" جنوبي لبنان، في إطار عمليات قال إنها تأتي ضمن المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية.

اشتباكات جنوبية ومحاولة تقدم إسرائيلي

وفي بيان آخر، قال حزب الله، إن عناصره اشتبكوا أمس مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة الطيري باتجاه بلدة حداثا جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه تم استهداف القوة بالقذائف خلال الاشتباك.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

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