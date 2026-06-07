نشر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تغريدة عبر منصة "إكس"، عقب استئناف إطلاق صواريخ من جانب "حزب الله" اللبناني باتجاه إسرائيل، تضمنت كلمة واحدة هي "الضاحية"، في إشارة وُصفت بأنها تحمل دلالات على تصعيد محتمل تجاه ضاحية بيروت الجنوبية.

تغريدة تأتي بعد هجمات صاروخية من لبنان

جاءت تغريدة الوزير المتطرف "سموتريتش"، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه بلدات إسرائيلية، حيث قال إن ما جرى يُبرر، وفق توجهاته السابقة، توسيع نطاق الرد ليشمل معاقل "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجيش الإسرائيلي يعترض مقذوفات ويعلن رفع الجاهزية

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه اعترض مقذوفين أُطلقا من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي "يفتاح وراموت نفتالي" شمال إسرائيل، مع استمرار حالة التأهب على الحدود الشمالية.

الاحتلال يُصعّد غاراته في لبنان وحزب الله يستهدف تجمعاته

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في جنوب لبنان، حيث يستهدف القرى والبلدات بسلسلة من الغارات العنيفة والقصف المدفعي الممنهج وتعمل القوات الإسرائيلية في أماكن تمركزها وتوغلها على تدمير البنى التحتية بشكل كامل.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني خوض اشتباكات ميدانية واستهداف تجمعات ومواقع القوات الإسرائيلية عبر إطلاق الرشقات الصاروخية المتتالية وتسيير الطائرات المسيّرة الانقضاضية.