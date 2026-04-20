إعلان

سم الفئران في عبوات طعام الأطفال يهز أوروبا ويثير ذعراً واسعاً

كتب : وكالات

03:25 م 20/04/2026

عبوات طعام الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت الشرطة في كل من النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عمليات بحث واسعة خلال اليومين الماضيين عن مشتبه به في قضية ابتزاز، يُعتقد أنه قام بتلويث أغذية أطفال تنتجها شركة "هيب" بسم الفئران.

التحريات جارية للعبور على عبوة ثانية

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية، هيلمت ماربان، إن هناك مؤشرات على احتمال وجود عبوة ثانية من طعام الأطفال (جزر وبطاطس) من إنتاج الشركة، تم طرحها في الأسواق داخل ولاية بورجنلاند، مشيراً إلى أن عبوة مماثلة تم العثور عليها بالفعل في الولاية.

وفي السياق ذاته، أكدت الشرطة أن التحريات لا تزال جارية للعثور على عبوة إضافية يُشتبه في تلوثها بالسم، مع وجود دلائل على تداولها داخل المنطقة ذاتها جنوب شرق العاصمة فيينا.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق العثور على أول عبوة ملوثة يوم السبت، معتبرة أن شركة "هيب" تتعرض لعملية ابتزاز، وقال ماربان: "هناك ما يشير إلى وجود عبوة ثانية فقط".

تحذير من استخدام العبوات

من جانبها، قامت الشركة العائلية "هيب" بسحب جميع منتجاتها من متاجر سلسلة "سبار" في النمسا يوم الجمعة، محذرة من أن استهلاك محتوى إحدى العبوات قد يشكل خطراً بالغاً على الحياة.

وفي حادثة لاحقة، سلّم أحد الزبائن عبوة مشبوهة في ولاية بورجنلاند، لم تكن قد فُتحت، وأظهرت الفحوصات احتواءها على سم الفئران، ما عزز المخاوف من اتساع نطاق الحادثة.

تلوث أغذية أطفال سم الفئران في طعام الأطفال سحب منتجات هيب الشرطة النمساوية طعام الأطفال في اوروبا

إعلان

إعلان

