تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لخبيرة التجميل داليا صبحي خليل، ابنة الفنان صبحي خليل وزوجة الفنان أحمد عبدالوهاب، تزامنا مع عرض مسلسل "ورد على فل وياسمين"، بعدما رأى عدد من المتابعين تشابها بين قصتها الحقيقية وشخصية "إلهام" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، والتي تعاني من سرطان الدم ضمن أحداث العمل.

تعرف على مرض ابنة صبحي خليل



عانت داليا ابنة الفنان صبحي خليل من سرطان الغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة، واستمرت رحلتها مع المرض لعدة سنوات، بداية من عام 2015 وحتى 2022، خضعت خلالها لرحلة علاج شاقة شملت جلسات العلاج الكيماوي وزراعة النخاع.

حديث داليا صبحي خليل عن مرضها



وخلال لقائها ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، تحدثت داليا عن بداية اكتشاف المرض، قائلة: "اتشخصت في البداية إنه برد، وكان بيزيد مع سخونية مستمرة، وكل 6 ساعات كنت باخد خافض حرارة، وفضل الوضع سنة ونص، لحد ما لقيت كتلة في جسمي، وبعدها اتشخصت بسرطان الغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة، وكان المرض منتشر في معظم أنحاء جسمي".

وأضافت أنها بدأت جلسات العلاج الكيماوي عام 2016 واستمرت حتى 2018، موضحة أن المرض كان يعود مجددا بعد فترات قصيرة من التحسن، قبل أن تتعافى بنسبة كبيرة في نهاية عام 2018، وهو ما استدعى إجراء عملية زراعة نخاع في فرنسا وقالت داليا: "سافرت فرنسا في البداية للكشف وتحديد موعد العملية، لكن الطبيب عندما اطلع على ملفي الطبي رفض عودتي إلى مصر، وقال لي: لو مشيتي هتموتي، وتم تحديد العملية على الفور، وأشارت إلى أن عملية زراعة النخاع استغرقت نحو 6 ساعات.

واختتمت حديثها قائلة: "الدعم الكامل في فترة مرضي كان بسبب والدي ووالدتي وأخواتي، وهم السبب في عدم استسلامي أو انهياري في أصعب اللحظات".

موعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل

ومن المقرر عرض الحلقة السابعة من مسلسل "ورد على فل وياسمين" اليوم عبر منصة "شاهد"، في تمام الساعة السابعة مساءً.

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

مسلسل ورد على فل وياسمين مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، وأحمد عبدالوهاب، وفدوى عابد، وهديل حسن، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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