دعا الجيش اللبناني، اليوم الخميس، السكان إلى الانتظار حتى دخول وقف إطلاق النار المتفق عليه بين حكومتي إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، قبل العودة إلى القرى في جنوب لبنان.

وحذرت قيادة الجيش في بيان أيضا من الاقتراب من المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية.

وشدد الجيش على ضرورة الالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامة السكان، داعيا إلى توخي الحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية، ومطالبا السكان بالإبلاغ عنها لدى أقرب موقع عسكري.

ولم يعلن حزب الله في البداية ما إذا كان سيلتزم بوقف إطلاق النار، قائلا إن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية "يمنح لبنان وشعبه الحق في المقاومة".

منذ الثاني من شهر الماضي تشن إسرائيل غارات على جنوب لبنان تخللتها توغل بري ردا على هجمات حزب الله على إسرائيل منذ ذلك الوقت.

وبحسب السلطات اللبنانية، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم الخميس إلى 2196 قتيلاً و7185 جريحاً، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص من الضاحية الجنوبية لبيروت.