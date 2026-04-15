شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في اجتماع المجموعة الاستشارية الإفريقية مع رئيس البنك الدولي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصادات الإفريقية

والقى وزير الخارجية كلمة نيابة عن المجموعة الإفريقية، تناول خلالها التداعيات المتزايدة للتوترات الجيوسياسية على الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم معدلات التضخم.

وأشار عبد العاطي إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، والتي تتجلى في تصاعد التحديات المرتبطة بحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وتزايد والصراعات، الأمر الذي ينعكس سلبا على أجندة التنمية في إفريقيا.

وأكد عبد العاطي أن التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على التعامل مع صدمات عابرة، بل أصبحت الضغوط الخارجية سمة ممتدة في المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يستلزم تمكين الاقتصادات الإفريقية من العمل بشكل مستدام في ظل هذه الظروف، بما يحافظ على مكتسبات التنمية ويعزز من قدرتها على الصمود.

وشدد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع البنك الدولي بدور أكثر فاعلية في دعم الدول الإفريقية للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ضوء ما تواجهه الحكومات الأفريقية من توازنات دقيقة بين احتواء التضخم، والحفاظ على الانضباط المالي، وضمان استمرارية الإنفاق الاجتماعي.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع الدول الإفريقية إلى قيام البنك الدولي بتوظيف أدواته التمويلية، سواء قصيرة أو طويلة الأجل، بما يسهم في الحد من المخاطر الهيكلية المرتبطة بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أهمية تقديم دعم موجه لضمان توفير مصادر طاقة مستقرة، بما يعزز من قدرة الاقتصادات الإفريقية على الصمود.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا بزيارته الناجحة إلي مصر خلال شهر مارس الماضي، وتشرفه بمقابلة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي لمس فيها الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة تنافسيته.

كما تفقد رئيس البنك خلال زيارته العديد من المشروعات التنموية المختلفة التي يمولها البنك الدولي في مصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين.