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ترامب: إسرائيل أخطرت أمريكا بالهجوم على إيران بعد انطلاقه

كتب : مصطفى الشاعر

11:44 م 08/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة في وقت متأخر بشأن الضربات التي نُفذت يوم الأحد، مشيرا إلى أن التحرك العسكري كان قد بدأ بالفعل قبل وصول الإخطار إلى واشنطن.

وأوضح ترامب، لموقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد بدأت في تنفيذ العملية عندما أُبلغت الإدارة الأمريكية بالتطورات، ما حدّ من فرص التدخل المسبق لاحتواء الموقف.

ترامب: تمكنت من تقليص نطاق الضربة

أضاف الرئيس الأمريكي، أنه تمكن في نهاية المطاف من تقليص نطاق الضربة الإسرائيلية، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التدخل الأمريكي أو حجم التعديلات التي أُدخلت على العملية.

وفي سياق متصل وفي وقت سابق من الإثنين، قال الرئيس الأمريكي ترامب، في تصريحات للقناة "12 العبرية"، إنه حذّر نتنياهو، من أن تحويل التصعيد إلى حرب شاملة سيجعله "وحيدا" في مواجهة إيران، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

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