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شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الاحتفالية التي نظمتها السفارة الإيطالية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي، بحضور السفير أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى بالقاهرة.

حضور رفيع في العيد الوطني الإيطالي

شهد الحفل مشاركة واسعة من كبار المسؤولين، ضمت وزراء الطيران المدني، والكهرباء والطاقة، ومحافظ القاهرة، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والفنانين.

كما حضر المراسم سفراء دول صربيا، والفاتيكان، واليونان، وتركيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وهولندا، وقبرص، بالإضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول العربية.

نموذج متميز في العلاقات المصرية الإيطالية

أعرب الدكتور شريف فاروق خلال كلمته عن خالص التهنئة لحكومة وشعب جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنيا للدولة الإيطالية دوام التقدم والازدهار.

وأكد فاروق على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية الإيطالية من تطور مستمر وملموس على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح فاروق أن هذه الروابط تمثل "نموذجا متميزا للشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان تاريخا طويلا من التعاون الوثيق الذي يجسد إدراكهما لأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، لا سيما في منطقة البحر المتوسط.

تعزيز الشراكة ضمن العيد الوطني الإيطالي

وأكد وزير التموين على أن العلاقات المصرية الإيطالية تمضي نحو آفاق أرحب من العمل المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز من استقرار المنطقة، مشددا على أن الاحتفاء بذكرى العيد الوطني الإيطالي هو تجديد لالتزام البلدين بدعم أواصر الصداقة والتعاون الاستراتيجي الممتد.