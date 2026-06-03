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ضرب إعصار "جانجمي" العنيف مقاطعة "واكاياما" اليابانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، مصحوبا بأمطار طوفانية، وسط مخاوف من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية كارثية.

استنفار لمواجهة إعصار جانجمي في اليابان

رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في عدة مناطق، داعية السكان القاطنين قرب ضفاف الأنهار والمناطق المنخفضة إلى الإخلاء الفوري واللجوء إلى المرتفعات.

وفي العاصمة طوكيو، وجهت السلطات نداءات عاجلة لسكان المناطق القريبة من نهر "زينبوكوجي" للإخلاء أو الاحتماء، بعد أن اقتربت المياه الموحلة من تجاوز منسوب الفيضان.

وعند وصوله إلى اليابسة، كان إعصار جانجمي مدفوعا برياح عاتية تصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة، متجها نحو الشمال الشرقي.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يواصل الإعصار مساره شرقا على امتداد ساحل المحيط الهادئ، مهددا مناطق عدة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء مناطق وسط وشرق البلاد في نطاق الأمطار الغزيرة والمستمرة.

شلل في النقل وانقطاع للكهرباء

خلف إعصار جانجمي موجة من الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تسببت الأمطار الطوفانية في شلل تام لحركة المرور في أجزاء من طوكيو، وأجبرت شركات الطيران على إلغاء مئات الرحلات الجوية، فضلا عن تعطل وتأجيل واسع النطاق في شبكات السكك الحديدية.

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 5 آلاف منزل في منطقة طوكيو الكبرى.

وأصدرت السلطات تحذيرات من الفيضانات في مناطق متفرقة بوسط وشرق اليابان بعد تسجيل معدلات أمطار قياسية؛ حيث بلغت كمية الأمطار نحو 50 سنتيمترا في مدينة "أواسي" خلال 24 ساعة فقط.

وفي وقت سابق، اجتاح الإعصار أرخبيل أوكيناوا، مسببا إصابات طفيفة لـ16 شخصا، قبل أن يتحرك شمالا ويضرب واكاياما.

أوامر إخلاء وتهديد بالانهيارات الأرضية

امتدت التحذيرات من الانهيارات الأرضية لتشمل مدن إيتو وشيمودا وأتامي في مقاطعة شيزوكا، إلى جانب أجزاء من مقاطعتي شيبا وكاناجاوا.

وصدرت أوامر إخلاء إلزامية في عدة بلدات، منها أومايزاكي وكيهوكو ويوكوسوكا، وحي توتسوكا في يوكوهاما، بالإضافة إلى مدينة إيواكي في مقاطعة فوكوشيما.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول أمطار قد تصل إلى 200 ملم في منطقتي كانتو كوشين وتوكاي بحلول صباح الخميس، ونحو 120 ملم في منطقة توهوكو، محذرة من أن هذه الأرقام قد تتضاعف بشكل خطير في المناطق التي تتشكل فوقها حزم المطر الخطية الكثيفة.

تعطل شبكات السكك الحديدية في اليابان

وفي قطاع النقل، أعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان تعليق رحلاتها منذ بداية اليوم على خطوط رئيسية، مثل شونان شينجوكو، وتشوو، وأومي، وتوكايدو، على أمل استئناف الخدمة تدريجيا في وقت لاحق من المساء.

وتوقفت حركة القطارات على خط هاتشيكو بعد تشابك أغصان الأشجار مع خطوط الطاقة العلوية.

ومن المتوقع أن تظل خطوط أخرى مغلقة تماما طوال اليوم، فيما حذرت شركة طوكيو مترو والشركات المشغلة الأخرى الركاب من توقع تأخيرات إضافية وتعليق محتمل لمزيد من الرحلات مع استمرار الظروف الجوية القاسية التي يفرضها إعصار جانجمي.

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