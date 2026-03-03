مجلس التعاون الخليجي يدين هجمات إيران: غير مبررة

ندد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بما وصفه بـ"تواصل الاعتداءات الإيرانية الجبانة والغادرة على دول المجلس، واستهدافها للمنشآت المدنية والدبلوماسية".

ولفت إلى الهجمات التي طالت مقار السفارات الأميركية في كل من السعودية والكويت، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل "خرقاً صريحاً لجميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحماية مقرات البعثات الدبلوماسية"، فضلاً عن كونها تعدياً سافراً على منشآت مدنية وسكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر.

وأضاف أن "الاعتداءات الإيرانية على أراضي دول المجلس، وما يصاحبها من تصعيد غير مبرر وغير قانوني وغير أخلاقي، تشكل دليلاً واضحاً على نواياها العدائية تجاه دول المجلس، ومساعيها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأكد أن "استهداف أراضي دول المجلس أمر مرفوض كلياً وتحت أي ذريعة كانت"، مطالباً إيران بـ"التوقف الفوري عن اعتداءاتها الهمجية".

كما جدد التأكيد على "تضامن جميع دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، دفاعاً عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية".