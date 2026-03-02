إعلان

اليونان ترسل سفنًا وطائرات حربية لقبرص بعد هجمات الطائرات المسيرة

كتب : مصراوي

02:31 م 02/03/2026

اليونان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أرسلت اليونان فرقاطتين وطائرتين مقاتلتين إلى قبرص، في أعقاب هجمات الطائرات الإيرانية بدون طيار على قاعدة بريطانية في الجزيرة.

وقال وزير الدفاع نيكوس ديندياس إن إحدى الفرقاطات كانت مجهزة بنظام مضاد للطائرات بدون طيار تم اختباره مؤخراً في عملية نشر بقيادة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لحماية الملاحة الدولية.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بإخلاء قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار داخل القاعدة.

وأعلن متحدث باسم الحكومة القبرصية عبر منصة إكس، أن طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين نحو قاعدة أكروتيري الجوية التابعة لسلاح الجو البريطاني تم اعتراضهما.

ودوت صفارات الإنذار في القاعدة بعد وقت قصير من منتصف نهار الاثنين بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل، حذّرت السفارة الأمريكية في قبرص من احتمال وجود نشاط لطائرات مسيّرة، فيما تم إخلاء مبنى الركاب في مطار بافوس الدولي غرب الجزيرة.

وكانت طائرة مسيّرة قد أصابت مدينة أكروتيري مساء الأحد.

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليونان طائرات حربية قبرص الجزيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل
رياضة محلية

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

حرب أمريكا وإيران.. أكثر من 600 قتيل في 7 دول
شئون عربية و دولية

حرب أمريكا وإيران.. أكثر من 600 قتيل في 7 دول
من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
جنة الصائم

من هم "الحنّ والبنّ" وهل خلقهم الله قبل الإنس والجن؟.. علي جمعة يرد (فيديو)
بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور
أخبار المحافظات

بشايرها وصلت الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن نوة السلوم - صور

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية