روسيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

كتب : مصراوي

03:49 م 02/03/2026

علم روسيا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"العدوان" الأمريكي والإسرائيلي على إيران، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار واحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة، في بيان صادر في 2 مارس، إنها تشعر بـ"القلق إزاء تصاعد المواجهات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها نتيجة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران".

وأضافت أن ما يجري يهدد بتوسيع رقعة النزاع وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

واتهم البيان واشنطن وتل أبيب بالسعي إلى "تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام أساليب لا ترقى إلى مستوى الأخلاق، مثل اغتيال قيادة دولة ذات سيادة"، معتبراً أن الطرفين يحاولان كذلك "استفزاز انهيار عملية تطبيع العلاقات بين إيران وجيرانها العرب".

ودعت موسكو جميع الأطراف إلى "وقف فوري للعمليات القتالية"، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة المدنيين وحماية البنية التحتية في دول المنطقة، مشددة على أن حماية السكان يجب أن تكون "أولوية مطلقة".

كما أدان البيان الضربة التي استهدفت مدرسة للبنات في بلدة ميناب، وأسفرت عن مقتل عشرات الأطفال، مؤكداً أن أي هجمات على منشآت مدنية، سواء في إيران أو في الدول العربية، "أمر غير مقبول".

وختمت الوزارة بدعوة الأطراف إلى الكف عن استخدام القوة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع احترام "المصالح الأمنية المشروعة لجميع دول المنطقة".

