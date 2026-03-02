إعلان

رئيس هيئة الأركان الأمريكي: هذه ليست عملية تنتهي بين عشية وضحاها

كتب : محمد جعفر

03:53 م 02/03/2026

إيران وأمريكا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، إن الحرب الأمريكية ضد إيران لن تتكون من "عملية واحدة بين عشية وضحاها"، وأضاف أنه من المتوقع وقوع المزيد من الخسائر الأمريكية.

قال كاين في مؤتمر صحفي للبنتاجون اليوم: "هذه ليست عملية واحدة تُنفذ بين عشية وضحاها، إن الأهداف العسكرية التي كُلفت بها القيادة المركزية الأمريكية والقوات المشتركة ستستغرق بعض الوقت لتحقيقها، وفي بعض الحالات، ستكون عملاً شاقاً ومضنياً".

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية: "نتوقع تكبد خسائر إضافية، وكما هو الحال دائماً، سنعمل على تقليل الخسائر الأمريكية إلى أدنى حد".

يذكر أنه قُتل أربعة جنود أمريكيين منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على أهداف داخل إيران أول أمس السبت.

