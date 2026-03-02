إعلان

سلطنة عمان: هجوم بزورق مسير على ناقلة نفط قبالة مسقط

كتب : مصراوي

12:54 م 02/03/2026

عمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت الجهات المعنية في سلطنة عُمان بتعرّض ناقلة نفط لهجوم بواسطة زورق غير مأهول على مسافة 52 ميلاً بحرياً من سواحل مسقط.

وذكرت أن الواقعة حدثت أثناء مرور السفينة ضمن المياه الإقليمية العُمانية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة باشرت إجراءات التقصي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الملاحة وحماية طاقم الناقلة.

وبيّنت أن اسم السفينة المستهدفة هو MKV VYOM.

كما أوضحت المعلومات الأولية أن الهجوم أسفر عن نشوب حريق أعقبه انفجار داخل غرفة المحركات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ناقلة نفط إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي حزب الله إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لبنان "المُنهك" في حروب الإسناد.. ما تبعات تدخل حزب الله؟
شئون عربية و دولية

لبنان "المُنهك" في حروب الإسناد.. ما تبعات تدخل حزب الله؟
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
الرئيس الإيراني: كلفت جميع الوزراء بمواصلة تقديم الخدمات حتى نهاية الحرب
شئون عربية و دولية

الرئيس الإيراني: كلفت جميع الوزراء بمواصلة تقديم الخدمات حتى نهاية الحرب
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية