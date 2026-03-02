سلطنة عمان: هجوم بزورق مسير على ناقلة نفط قبالة مسقط

أفادت الجهات المعنية في سلطنة عُمان بتعرّض ناقلة نفط لهجوم بواسطة زورق غير مأهول على مسافة 52 ميلاً بحرياً من سواحل مسقط.

وذكرت أن الواقعة حدثت أثناء مرور السفينة ضمن المياه الإقليمية العُمانية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة باشرت إجراءات التقصي، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن الملاحة وحماية طاقم الناقلة.

وبيّنت أن اسم السفينة المستهدفة هو MKV VYOM.

كما أوضحت المعلومات الأولية أن الهجوم أسفر عن نشوب حريق أعقبه انفجار داخل غرفة المحركات.