البحرين تعلن اعتراض 134 صاروخًا و238 مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني

كتب : د ب أ

02:51 م 19/03/2026

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، قيام منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين باعتراض وتدمير 134 صاروخا و238 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني.

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا)، "الجميع إلى ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة".

وطالبت القيادة بعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبيّنت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين".

الحرب على الخليج الحرب على إيران البحرين إيران وأمريكا

