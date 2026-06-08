حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات الأخيرة لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، معتبرة أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة لا يمكن فصلها عن السياسات الأمريكية والدعم الذي تقدمه واشنطن لحليفتها في المنطقة.

تحذير إيراني بشأن الرد

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن طهران ستتخذ ما تراه من إجراءات ضرورية للدفاع عن أمنها القومي كلما استدعت الظروف ذلك، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها في حماية أمنها ومصالحها في مواجهة أي تهديدات.

أزمة ثقة في الاتصالات مع واشنطن

وأشار بقائي إلى أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة جرى حتى الآن في ظل أجواء يسودها انعدام الثقة، لافتاً إلى أن التطورات التي شهدتها الساعات الأربع والعشرون الماضية من شأنها أن تعمّق حالة التوتر وتزيد من فجوة الثقة بين الجانبين.