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الخارجية الإيرانية: مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة

كتب : وكالات

11:11 ص 08/06/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

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حمّلت إيران الولايات المتحدة مسؤولية ما وصفته بانتهاك وقف إطلاق النار وتجدد التوترات في المنطقة، مؤكدة أنها لا تزال متمسكة بحقها في الدفاع عن أمنها ومصالحها، في وقت حذرت فيه من تداعيات التطورات الأخيرة على المسار الدبلوماسي.

اتهامات لواشنطن وتل أبيب


وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الكيان الصهيوني لا يستطيع التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، معتبراً أن واشنطن تقف وراء جميع التطورات التي أدت إلى عودة التوتر.

وأضاف أن مسؤولية الولايات المتحدة عن انتهاك وقف إطلاق النار واضحة، مشدداً على أن إيران التزمت بالهدنة بينما قام الطرف الآخر بخرقها، مؤكداً استعداد بلاده للدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية.

وأشار بقائي إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كانا العامل الأساسي في تصاعد التوترات، منتقداً في الوقت نفسه أمين عام وكالة الطاقة الذرية لعدم إدانته تلك التطورات.

وأكد المتحدث الإيراني أن العمل الدبلوماسي والتحركات الميدانية يسيران بالتوازي من أجل حماية المصالح العليا للبلاد، موضحاً أن طهران ستستخدم كلا المسارين وفقاً لما تقتضيه الظروف.
وأضاف أن إيران كانت تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة في ظل مستوى مرتفع من انعدام الثقة، معتبراً أن السياسات والمواقف الأمريكية المتناقضة أربكت العملية الدبلوماسية حتى الآن.

وأوضح أن ما جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لن يؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع القائم وإلى مزيد من التوتر في المسار الدبلوماسي.

كما انتقد بقائي مدير وكالة الطاقة الذرية، متهماً إياه بتبني موقف منحاز وغير تقني تجاه البرنامج النووي الإيراني، ومواصلة ما وصفه بالنهج غير البنّاء في التعامل مع هذا الملف.

وأضاف أن الكيان الصهيوني لا يمكنه احترام أي مسار دبلوماسي من شأنه أن يقود إلى الاستقرار في المنطقة.

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الخارجية الإيرانية واشنطن إيران أمريكا

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