مسؤول إيراني: نريد ابتعاد القطع العسكرية الأمريكية عنا من أجل بدء المحادثات

كتب : عبدالله محمود

05:51 م 02/02/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

صرح مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية لوكالة رويترز، أن إيران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول إيراني، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من الممكن أن يلتقيان في تركيا قريبا.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن طهران مستعدة لتسليم 400 كيلو جرام من اليورانيوم عالي التخصيب ومن أجل إظهار المرونة بشأن تخصيبها لليورانيوم.

وشدد المسؤول الإيراني، على ضرورة ابتعاد القطع العسكرية الأمريكية عن طهران من أجل بدء المحادثات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أهمية بناء الثقة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات.

وقال عراقجي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "للأسف، لقد فقدنا ثقتنا في الولايات المتحدة كشريك في التفاوض".

وأضاف عراقجي، ردا على سؤال عن كيفية البدء بعملية تفاوض ذات مغزى: "نحن بحاجة إلى التغلب على حالة عدم الثقة هذه". وكانت قد ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بوادر تقدم نحو إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأخبر عراقجي شبكة "سي إن إن" أن "بعض الدول الصديقة في المنطقة" كانت "تحاول بناء الثقة وتمهيد الأرضية لمفاوضات ذات مغزى، ونحن نعمل معهم ونتبادل الرسائل". ووصف عراقجي هذه المحادثات بأنها "مثمرة".

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في عطلة نهاية الأسبوع، أن إيران "تتحدث إلينا، تتحدث إلينا بجدية".

وزارة الخارجية الإيرانية القطع العسكرية الأمريكية إيران

