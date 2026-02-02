أمن القاهرة ينقذ سيارة عالقة بالرمال بمدينة نصر

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة أحد الأشخاص، الذي طلب المساعدة في استخراج سيارته العالقة بالرمال بمنطقة مدينة نصر ثان.

وتمكنت القوات من سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ، حيث جرى استخراج السيارة من الرمال بسلام.

وتقدم الشخص بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ، مؤكدًا أن هذا العمل يعكس مدى اهتمام الأجهزة الأمنية بسلامة المواطنين.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور