أمن القاهرة ينقذ سيارة عالقة بالرمال بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

11:56 ص 02/02/2026

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة أحد الأشخاص، الذي طلب المساعدة في استخراج سيارته العالقة بالرمال بمنطقة مدينة نصر ثان.
وتمكنت القوات من سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ، حيث جرى استخراج السيارة من الرمال بسلام.
وتقدم الشخص بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والتعامل الفوري مع البلاغ، مؤكدًا أن هذا العمل يعكس مدى اهتمام الأجهزة الأمنية بسلامة المواطنين.

